До 4 августа в Сургутском районе будут проверять юридический транспорт

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 15:44

Оперативно профилактические мероприятия призваны снизить аварийность и обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Особое внимание госавтоинспекторы уделят соблюдению водителями режима труда и отдыха, техническому состоянию машин, а также наличию необходимой категории в водительском удостоверении и документов, подтверждающих законность перевозки.

С начала года в Сургутском районе произошло два ДТП по вине транспорта, перевозящего пассажиров. Один человек погиб и 13 – пострадали.