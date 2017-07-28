НОВОСТИ «СЕВЕРА»

До 4 августа в Сургутском районе будут проверять юридический транспорт

28.07.2017 15:44

Оперативно профилактические мероприятия призваны снизить аварийность и обеспечить безопасность пассажирских перевозок. 

Особое внимание госавтоинспекторы уделят соблюдению водителями режима труда и отдыха, техническому состоянию машин, а также наличию необходимой категории в водительском удостоверении и документов, подтверждающих законность перевозки.

С начала года в Сургутском районе произошло два ДТП по вине транспорта, перевозящего пассажиров. Один человек погиб и 13 – пострадали. 

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