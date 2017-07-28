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Компания «Газпром переработка» готовится к проведению аукционов по реализации непрофильных активов

28.07.2017 16:43

Движимое и недвижимое имущество расположенного в Югре, ЯНАО и Республике Коми, передает «Уралинформбюро». 

Среди лотов, выставляемых на торги, 49 единиц транспортных средств (Toyota, Mercedes-Benz, Lexus, Subaru) и оборудования, база отдыха Сургутского ЗСК в деревне Лямина и 20-этажное административное здание на проспекте Ленина в Сургуте, сообщили в пресс-службе компании.

Последний объект – это недостроенный офисник (завершен на 52%), куда должны были заехать сотрудники "Газпром переработки". Переезда не случилось, поскольку компания с августа 2017 года меняет место дислокации с Сургута на Санкт-Петербург.

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