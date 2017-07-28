НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Лангепасе из-за антисанитарии приостановлена деятельность местного хлебозавода

28.07.2017 18:13

 Санитарные врачи после проверки деятельности предприятия «Лангепасский хлебозавод» приняли решение приостановить его деятельность на 90 суток. 

Фото: gosrf.ru

К такой мере их подтолкнули выявленные нарушения требований нормативных документов санитарного законодательства и технических регламентов. Как оказалось, в помещении, где располагалось предприятие, не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации.

Кроме того, стены производственного цеха имеют дефекты покраски, загрязнены, необходимо проведение косметических ремонтных работ.

«Все выявленные нарушения являются грубыми, не соответствуют требованиям санитарных правил и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. По факту данных нарушений к юридическому лицу применена обеспечительная мера – временный запрет деятельности», - пояснили в Роспотребнадзоре.

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