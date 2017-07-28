НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Три крупных объекта в Югре возводятся с опережением графика

28.07.2017 18:19

 И.о. губернатора Геннадий Бухтин в онлайн режиме проинспектировал социально значимые стройки региона. 

Один из объектов – магистральные инженерные сети строящегося в Когалыме жилого комплекса. В него войдут четыре многоквартирных и несколько десятков индивидуальных домов. Их сдача запланирована до конца текущего года. А в Лангепасе строительство инженерных сетей планируют завершить в октябре. Они предназначены для индивидуальной жилой застройки в четвертом микрорайоне.

Ещё один объект находится в посёлке Фёдоровский Сургутского района. Здесь прокладка инженерных сетей к новым домам стартовала в мае. Работы выполнены на 14%. Объект планируют сдать осенью будущего года.

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