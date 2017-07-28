Три крупных объекта в Югре возводятся с опережением графика

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 18:19

И.о. губернатора Геннадий Бухтин в онлайн режиме проинспектировал социально значимые стройки региона.

Один из объектов – магистральные инженерные сети строящегося в Когалыме жилого комплекса. В него войдут четыре многоквартирных и несколько десятков индивидуальных домов. Их сдача запланирована до конца текущего года. А в Лангепасе строительство инженерных сетей планируют завершить в октябре. Они предназначены для индивидуальной жилой застройки в четвертом микрорайоне.

Ещё один объект находится в посёлке Фёдоровский Сургутского района. Здесь прокладка инженерных сетей к новым домам стартовала в мае. Работы выполнены на 14%. Объект планируют сдать осенью будущего года.