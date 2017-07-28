НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С начала года пожарные «Центроспас-Югории» спасли больше 40 человек

28.07.2017 18:46

Это почти на десять больше, чем было годом ранее. Погибшими обнаружены шестеро югорчан, в том числе один ребенок. 

По статистике, чаще всего горят деревянные дома, бани и автомобили. К ЧП приводит нарушение правил пожарной безопасности и использование неисправного или не сертифицированного электрооборудования. Причина каждого третьего пожара – неосторожное или небрежное обращение с огнем: непотушенные спички, окурки.

Чтобы избежать беды в домах с печным отоплением и банях, специалисты «Центроспас-Югории» советуют своевременно чистить дымоходы и удалять золу, а для отделки парильной – применять лиственные породы дерева.

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