Сегодня в России отмечается День PR-специалиста

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.07.2017 19:51

Служба исследований компании HeadHunter подготовила исследование рынка труда в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» и составила рейтинг самых «дорогих» вакансий в этой сфере.

Фото: brandignity.com

В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на PR-специалистов в первом полугодии 2017 года увеличился на 8% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Главными драйверами спроса на работников этой сферы являются компании из сфер бизнеса, которые так или иначе связаны с рекламой и продвижением — СМИ, маркетинг, реклама, ИТ. Также положительно влияют на динамику спроса компании из сфер торговли, производства продуктов питания и потребительских товаров. То же самое можно сказать и в отношении сфер строительства и услуг для бизнеса, которые в последнее время активно развиваются.

Стоит отметить, что уровень конкуренции на рынке труда среди PR-специалистов остается примерно на одном уровне в течение последних двух-трех лет. На одну открытую позицию в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» приходится 2,4 кандидата.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» в Ханты-Мансийском автономном округе составляет на данный момент 30 000 руб. При этом средняя цифра по вознаграждению, которое ожидают сами кандидаты из этой сферы, равна 36 000 руб.