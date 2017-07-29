Серию краж кабеля с месторождения раскрыли в Сургутском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.07.2017 12:04

Ущерб, причиненный нефтегазодобывающему предприятию, составил около 250 тысяч рублей.

Фото: 86.mvd.ru

В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 29-летний работник этого же предприятия.

Как выяснили полицейские, кражи он совершал в период с января по июнь. За это время мужчине удалось похитить и вывезти с базы работодателя около 100 метров кабеля. Его подозреваемый продал, а вырученные средства потратил на свои нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.