НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждому второму работодателю Югры нужен продавец

29.07.2017 15:11

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, какова ситуация на рынке труда. 

Фото: cznperm.ru

Сейчас вакансии в сегменте «Продажи» составляют почти половину от общего числа предложений о работе, размещенных на hh.ru в регионе: 45% вакансий местных работодателей посвящены поиску именно этих кадров. Их количество по сравнению с июлем 2016 года увеличилось на 3%.

При этом конкуренция в отрасли – 1,4 человека на одну открытую позицию, что означает сильнейший дефицит кадров в отрасли. Для сравнения: в целом по рынку труда Югры этот показатель составляет 5 человек на одно место (и это считается умеренным соотношением спроса и предложения).  

Больше всего работодателям нужны «продажники» в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Большинство вакансий в сфере продаж на hh.ru – предложения о работе в розничной торговле (31%), в 30% случаев предлагают работу для менеджеров по работе с клиентами, 24% – вакансии для продавцов в магазине.

При этом, работодатели достаточно лояльны к опыту кандидатов: в Ханты-Мансийском автономном округе 57% всех предложений доступны для начинающих специалистов без опыта работы. 

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