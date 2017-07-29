UTair увеличила перевозку пассажиров в первом полугодии на 16%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.07.2017 15:20
Услугами авиакомпании воспользовались более 3,2 миллионов человек.
Как прокомментировали в UTair, продажи выросли благодаря обновленному веб-сайту и мобильному приложению. У компании одна из лучших конверсий в отрасли: 18% посетителей сайта покупают билеты. Рост продаж через приложение после запуска его новой версии составил 300%.
Также открыты 42 новых направления: на юге и Урале, в Поволжье и Сибири, в европейские города Мюнхен, Берлин и Вену, Ираклион и Салоники.