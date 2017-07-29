Попавших в зону подтопления жителей Высокого Мыса переселят в новые дома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.07.2017 16:42

Администрация Сургутского района решила построить не многоквартирный дом как планировалось ранее, а четыре отдельно стоящих дома с приусадебными участками на двух хозяев каждый.

Фото: stroka.kg

Напомним, что на сегодняшний день несколько домовладений в Высоком Мысу сползают с берега в водоем. Решать вопрос с переселением жителей районная власть начала заблаговременно, более года назад. Но от переезда в поселок Солнечный, где находится единственный сегодня муниципальный жилой дом с незанятыми квартирами, высокомысовцы отказались.

Год назад они смогли убедить муниципальных чиновников построить дом на 12 квартир. Но нынешним летом, когда участок под МКД был уже выделен, люди от этого варианта отказались, сообщает «Сургутская трибуна».