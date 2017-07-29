Житель Сургутского района перечислил на счет мошенников 170 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.07.2017 17:55

На днях 57-летний житель Лямина получил СМС-сообщение о том, что с его банковской карты перевели деньги. Также был указан контактный номер телефона.

Фото: 86.mvd.ru

Мужчина позвонил по нему. Трубку взяла девушка, которая представилась оператором и соединила его якобы со службой безопасности банка.

Мошенник попросил потерпевшего пройти к банкомату провести несколько операций и назвать все данные его карты, в том числе и CCD-код, расположенный на задней стороне карты. В итоге со счета гражданина были сняты все денежные средства в сумме около 170 тысяч рублей.

Полицейские Сургутского района настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Ни в коем случае никому не передавайте данные своих банковских карт.

Помните, что CCD-код, расположенный на задней стороне карты, дает мошеннику доступ ко всем Вашим счетам.