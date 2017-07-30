В Югре сокращаются сроки получения разрешения на строительство

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.07.2017 10:49

Приоритетный проект находится в стадии реализации.

Фото: birzha-sro.ru

Так, во всех муниципалитетах Югры актуализирован действующий регламент по прохождению связанных с получением на строительство процедур, исчисляемых с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство. Теперь он составляет 5 процедур со сроком исполнения 77 дней.

Кроме того, обеспечена возможность получения услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Такая же возможность обеспечена и для государственной услуги по экспертизе проектной документации.

«В рамках реализации проекта к концу 2017 года планируется сократить срок прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней», - сообщил заместитель директора департамента строительства Югры Рустам Сафин.