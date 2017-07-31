НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На Сургутской ГРЭС-2 продолжается реализации программы ремонтов 2017 года

31.07.2017 09:03

Выполнены текущие ремонты: на блоках ПСУ-800 МВт №1,2 и ПГУ-400 МВт №7, 8. 

Фото: eon-russia.ru

Дополнительно на блоке ПГУ №7 были устранены дефекты подшипника №1 газовой турбины. Подшипник был вскрыт, термопары заменены.

 С 13 мая на Сургутской ГРЭС-2 выполняется капитальный ремонт блока ПСУ-800 МВт№4.  Работы, связанные с дефектацией оборудования энергоблока - закончены. Выявленные дефекты устраняются. Помимо этого, на блоке меняются элементы трубопровода горячего промперегрева выработавшие ресурс, и опорно-подвесная система с установкой ОПС фирмы «Lisega». Окончание ремонта планируется 23 сентября.

Во втором квартале на Сургутской ГРЭС-2 была выведена в ремонт теплосеть, которая подает теплоноситель на г. Сургут, а также по территории станции. В конце июня работы по устранению дефектов были закончены. Выполнена ревизия арматуры, проверка индикаторов коррозии, очистка грязевиков, ревизия насосного парка. Заполнение теплосети теплоносителем завершено третьего июля. Отремонтированная теплосеть позволит пройти зиму в спокойном режиме.

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