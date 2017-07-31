НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 28 по 30 июля на дорогах Югры погибли три человека

31.07.2017 10:15

 В 23 авариях пострадали 36 граждан, в том числе семь детей. 

Фото: 86.mvd.ru

Так, смертельная авария произошла вечером 29 июля в Нижневартовске. Как говорится в сводке региональной Госавтоинспекции, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21703» в районе д. 22 «П» по ул. Интернациональная не пропустил «Форд Эксплорер».

Произошло столкновение, в результате которого водитель водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пассажиры «Приоры», двое 3-летних детей, 27-летняя женщина и 32-летний мужчина, получили травмы. Личность еще одного пострадавшего пассажира ВАЗа устанавливается.

На следующий день на 11 км Мыхпайского месторождения Нижневартовского района занесло автомобиль «Шевроле Нива». Машина вылетела в кювет и перевернулась. 59-летний пассажир погиб, 31-летний водитель и 28-летний пассажир пострадали.

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