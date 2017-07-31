Югорчанин установил рекорд России в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 10:29

Он участвовал в XXVI чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту в Подольске.

Фото: mchs.gov.ru

Антон Маслов из сборной Ханты-Мансийского округа показал наивысший результат среди юношей младшей возрастной группы - 15,88 секунды.

Югорчане также стали лучшими в боевом развертывании среди юношей. Наши спортсмены установили рекорд в этом виде соревнований – 19,60 секунды.

Всего же в Чемпионате МЧС России приняли участие сборные 16 субъектов страны, в составе которых выступали более 400 человек. Спортсмены боролись за звания сильнейших в пяти видах пожарно-спасательного спорта.