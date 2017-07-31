Сургут отметил очередную годовщину создания Военно-Морского Флота России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 11:13

По традиции у городского Мемориала Славы собрались сургутяне самых разных возрастов, посвятившие часть своей жизни этому роду войск.

Фото: admsurgut.ru

Моряков пришли поздравить капитан I ранга в запасе, президент общественного фонда «Фонд Победы» Олег Лапин, представители органов власти и жители города. Ветераны ВМФ возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания военных моряков, отдавших свою жизнь за свободу и независимость России.

Добавим, что Российский флот является национальным достоянием и гордостью России, которая по сей день остается великой морской державой.