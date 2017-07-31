НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Балки в сургутском парке «За Саймой» расселят к концу 2017 года

31.07.2017 11:56

 Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Жердев. 

Фото: admsurgut.ru

По его словам, на данной территории расположены шесть ветхих муниципальных строений. На их снос направят около 19 миллионов рублей. Жильцам предоставят квартиры из муниципального жилфонда.

Остальные балки в парке «За Саймой» - частные, судьба которых зависит только от собственника.

Изначально мэрия вышла с инициативой увеличить финансирование работ по переселению сургутян. На эти цели дополнительно выделили 130 миллионов рублей. После округ добавил еще 200 миллионов рублей. Это позволит полностью выполнить мероприятия по переселению, запланированные на текущий год, и заняться домами, которые нужно снести в 2018 – 2020 гг.

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