Российские волейболисты стали третьими на Сурдлимпиаде в Турции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 12:08

28 июля мужская сборная, в состав которой входят четверо сургутян, завоевала «бронзу» на XXIII летних Сурдлимпийских играх.

Фото: csi-ugra.ru

Матч за третье место российская дружина провела с командой Ирана. Из четырех сетов россияне уступили лишь во втором, и со счетом 3:1 одержали верх над соперником.

Свой вклад в успех отечественной сборной внесли четверо воспитанников заслуженного тренера России Станислава Руденко: Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский и Георгий Плешкевич.

Напомним, что на Сурдлимпиаде россияне в общей сложности провели 7 игр: «всухую» обыграли команды Польши, США и Японии, дважды уступили сборной Украины (2:3; 1:3), дважды выиграли команду Ирана (3:2, 3:1).