НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В окружных соревнованиях лучшими стали пожарные из Когалыма

31.07.2017 12:35

В Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу подведены итоги окружных соревнований по пожарно-строевой подготовке среди подразделений федеральной противопожарной службы. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

 В соревнованиях профессионалов приняли участие одиннадцать команд округа из Когалыма, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Советского, Федоровского, Кондинского, Лангепаса, Лянтора, Нягани и Ханты-Мансийска.

Программа состязаний включала в себя четыре упражнения: подъем по штурмовой и трехколенной лестницам, боевое развертывание с установкой на пожарный водоем и  боевое развертывание с подачей трех стволов ГПС-600 с применением пенообразователя.

По итогам состязаний лучшей стала команда г. Когалыма, второе место досталось бойцам Советского пожарно-спасательного гарнизона, третьими стали пожарные из г.Сургута.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че