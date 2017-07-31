В окружных соревнованиях лучшими стали пожарные из Когалыма

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 12:35

В Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу подведены итоги окружных соревнований по пожарно-строевой подготовке среди подразделений федеральной противопожарной службы.

Фото: 86.mchs.gov.ru

В соревнованиях профессионалов приняли участие одиннадцать команд округа из Когалыма, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Советского, Федоровского, Кондинского, Лангепаса, Лянтора, Нягани и Ханты-Мансийска.

Программа состязаний включала в себя четыре упражнения: подъем по штурмовой и трехколенной лестницам, боевое развертывание с установкой на пожарный водоем и боевое развертывание с подачей трех стволов ГПС-600 с применением пенообразователя.

По итогам состязаний лучшей стала команда г. Когалыма, второе место досталось бойцам Советского пожарно-спасательного гарнизона, третьими стали пожарные из г.Сургута.