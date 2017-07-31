Сургутяне отправились в крупномасштабную морскую экспедицию в Арктику

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 13:16

«Северный экологический десант – 2017» стартовал 29 июля. Он приурочен к 100-летию образования заповедной системы России.

Фото: клуб экстремального туризма "Андреевский"

Маршрут состоит из двух этапов - морского и речного. Прежде чем оказаться на острове Диксон, члены сургутского отделения Русского географического общества (РГО) окажутся в Тазовском, Гыде, Сеяхе, Сабетте, на полярной станции им. 60-летия ВЛКСМ, а также на островах Сибирякова и Крестовский.

Затем сургутяне отправятся в обратный путь через Салехард, Берёзово, Приобье и Ханты-Мансийск.

Завершится экспедиция в конце августа. Как говорят путешественники, итогом станет документальный фильм «Арктика. Из Сургута на Диксон».