НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Российская сборная по водному поло - бронзовый призёр Чемпионата Мира

31.07.2017 14:03

 Женская сборная России по водному поло победила команду Канады со счётом 11:9 в матче за 3 место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 

Фото: admhmao.ru

Первый игровой отрезок завершился ничейным счетом, в дальнейшем россиянки сумели склонить чашу весов на свою сторону и завоевать бронзу чемпионата.

В составе сборной выступила югорская ватерполистка, центральный нападающий ватерпольного клуба «Югра» и сборной России, заслуженный мастер спорта Анна Тимофеева, которая в решающем матче забросила мяч в ворота канадок.

Напомним, что до этого женская национальная команда четыре раза выигрывала бронзу чемпионата мира (2003, 2007, 2009, 2011), сообщает news.sportbox.ru.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че