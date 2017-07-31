За сутки в Сургуте горели коттедж и автомобиль

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 14:14

Всего за прошедшие выходные пожарные подразделения выезжали по сигналу «Тревога» 28 раз, из них на пожары - 5 раз.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Пожар в двухэтажном коттедже по ул. Комплектовочной произошел в шесть вечера. Был объявлен повышенный ранг пожара №2. В результате пожара поврежден второй этаж на площади 80 кв.м., была разобрана кровля и межэтажное перекрытие. Закопчен первый этаж. С огнем удалось справиться за полчаса. В тушении принимали участие 26 человек, которые использовали 9 единиц техники.

Как рассказали в Сургутском пожарно-спасательном гарнизоне, причиной ЧП стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Спустя час на проспекте Мира загорелся автомобиль «Honda Fit». Повреждено навесное оборудование в двигательном отсеке. Полностью выгорел салон. Причиной стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Кстати, удалось избежать более серьезного ЧП – рядом находилась АЗС. Но благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям личного состава СПСЧ №1 угроза взрыва была устранена.