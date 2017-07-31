В «Сургутнефтегазе» определили лучших сварщиков и резчиков подразделений вышкомонтажных управлений

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 31.07.2017 14:18
Шансов на ошибку у участников нет.
Есть только одна заготовка трубы. Из нее в скором времени должна получиться деталь для обвязки коммуникаций буровой установки. Это своего рода металлический конструктор: из цельной заготовки трубы изготавливается отвод углом 90 градусов. Важна здесь не только скорость, но и качество.
В общем зачете самое большое количество баллов получает звено вышкомонтажной бригады №5 Лянторского ВМУ, и становится победителем конкурса «Лучший по профессии» в акционерном обществе «Сургутнефтегаз».