В «Сургутнефтегазе» определили лучших сварщиков и резчиков подразделений вышкомонтажных управлений

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 14:18

Шансов на ошибку у участников нет.

Есть только одна заготовка трубы. Из нее в скором времени должна получиться деталь для обвязки коммуникаций буровой установки. Это своего рода металлический конструктор: из цельной заготовки трубы изготавливается отвод углом 90 градусов. Важна здесь не только скорость, но и качество.

В общем зачете самое большое количество баллов получает звено вышкомонтажной бригады №5 Лянторского ВМУ, и становится победителем конкурса «Лучший по профессии» в акционерном обществе «Сургутнефтегаз».