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В «Сургутнефтегазе» определили лучших сварщиков и резчиков подразделений вышкомонтажных управлений

31.07.2017 14:18

 Шансов на ошибку у участников нет. 

Есть только одна заготовка трубы. Из нее в скором времени должна получиться деталь для обвязки коммуникаций буровой установки. Это своего рода металлический конструктор: из цельной заготовки трубы изготавливается отвод углом 90 градусов. Важна здесь не только скорость, но и качество.

В общем зачете самое большое количество баллов получает звено вышкомонтажной бригады №5 Лянторского ВМУ, и становится победителем конкурса «Лучший по профессии» в акционерном обществе «Сургутнефтегаз».  

 

 

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