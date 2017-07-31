Руководитель сургутской турфирмы отправиться в колонию за мошенничество

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 16:22

С января по август 2014 года он обманул 130 клиентов. Горожане планировали отдохнуть за границей – в Турции, Тайланде, Греции и других городах.

Фото: thenews.kz

Директор ООО СКО «Сургуткурорт» получил деньги за путевки, однако туроператорам их не перечислил. Ущерб от незаконных действий оценен в 12 млн рублей.

Суд приговорил руководителя турфирмы к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии – поселении. Также мужчина должен вернуть украденные деньги, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.