Прожиточный минимум по итогам второго квартала 2017 года установлен в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 16:30

В среднем на душу населения он составляет 14 678 рублей, для трудоспособного населения – почти 15 300 рублей, для пенсионеров – около 11,5 тысяч, для детей – около 14 000 рублей.

«Югорчанам должен быть гарантирован минимальный уровень благосостояния. Они должны и могут рассчитывать на развитую систему мер социальной поддержки. Это один из основных элементов качества жизни людей, а, следовательно, приоритет нашей работы», - прокомментировала глава региона Наталья Комарова.