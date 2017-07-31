НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Прожиточный минимум по итогам второго квартала 2017 года установлен в Югре

31.07.2017 16:30

 В среднем на душу населения он составляет 14 678 рублей, для трудоспособного населения – почти 15 300 рублей, для пенсионеров – около 11,5 тысяч, для детей – около 14 000 рублей. 

«Югорчанам должен быть гарантирован минимальный уровень благосостояния. Они должны и могут рассчитывать на развитую систему мер социальной поддержки. Это один из основных элементов качества жизни людей, а, следовательно, приоритет нашей работы», - прокомментировала глава региона Наталья Комарова.

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