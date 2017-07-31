Экс-чиновник администрации Сургута в суде оспаривает свое увольнение

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 16:57

Владимир Яремаченко, ранее возглавлявший контрольное управление администрации города, пытается через суд восстановиться в должности.

Фото: surgut.econadzor.com

Весной этого года чиновник был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ "в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание". Яремаченко с этим решением не согласился и пообещал тогда обратиться в суд. Что он, собственно, и сделал.

В ходе состоявшего 28 июля судебного процесса по иску Владимира Яремаченко к администрации города "Об обжаловании дисциплинарного взыскания в виде выговора и увольнения, восстановлении на работе" суд встал на сторону истца.

Власти Сургута планируют подать апелляционную жалобу в вышестоящий суд.