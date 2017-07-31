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Большинство россиян выходят на новую работу в понедельник, среду и четверг

31.07.2017 17:43

 Об этом сообщает сайт Зарплата.ру. 

Большинство россиян (51%) рассказали, что их трудовые будни на новом месте работы начинались с понедельника. Среда стала вторым по популярности рабочим днем среди опрошенных (14%), тройку лидеров замыкает четверг (11%), около 10% респондентов начинали свою карьеру во вторник, а 8,5% опрошенных впервые выходили на работу в пятницу.

У 75% респондентов первый рабочий день был полным, 16% опрошенных ушли пораньше в свой первый рабочий день, а 7% могли прийти на работу немного позже.

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