Большинство россиян выходят на новую работу в понедельник, среду и четверг

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 17:43

Об этом сообщает сайт Зарплата.ру.

Большинство россиян (51%) рассказали, что их трудовые будни на новом месте работы начинались с понедельника. Среда стала вторым по популярности рабочим днем среди опрошенных (14%), тройку лидеров замыкает четверг (11%), около 10% респондентов начинали свою карьеру во вторник, а 8,5% опрошенных впервые выходили на работу в пятницу.

У 75% респондентов первый рабочий день был полным, 16% опрошенных ушли пораньше в свой первый рабочий день, а 7% могли прийти на работу немного позже.