Свыше тысячи семей Сургута, района и Когалыма направили маткапитал на образование детей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 18:18

Таковы цифры за последние десять лет, говорят специалисты городского Управления ПФР. Этот вид расходов является вторым по популярности среди владельцев материнского капитала в нашем районе.

Фото: ronin.ru

Направить материнский капитал на образование по закону можно на любого из детей. Главное, чтобы малышу, за которого семья получила сертификат, уже исполнилось три года. Еще одно условие – на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Кроме того, само учебное заведение должно находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Средствами маткапитала можно оплатить и проживание в общежитии.

Напомним, его размер в 2017 году составляет 453 026 рублей.