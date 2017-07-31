Региональный фестиваль этноспорта пройдет в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.07.2017 16:34

Соревнования коренных малочисленных народов Севера пройдут в рамках празднования Дня физкультурника.

Фото: ugradepsport.ru

Более 100 участников выявят сильнейших в стрельбе из лука, прыжках через нарты, перетягивании палки на оленьей шкуре, традиционной борьбе нюл-тахли, а также в метании тынзяна на хорей.

Торжественная церемония открытия мероприятия, посвященного Международному дню коренных народов мира, состоится 12 августа в 12:00 на стадионе «Югра-Атлетикс». Подведение итогов и награждение участников пройдут 13 августа в 16:00 на открытой площадке национальной деревни «Вэн Корт» (район «Рыбокомбинат»).

Зрители также смогут стать свидетелями традиционного обряда поклонения, прикоснуться к культуре и быту народов ханты и манси и просто попробовать свои силы в национальных видах спорта.

Напомним, что в прошлом году Региональный фестиваль этноспорта проходил в Когалыме. Лучшей среди женщин в перетягивании палки стала Юлия Тэвлина. Самым выносливым прыгуном через нарты был признан Валерий Русскин, а вот в традиционной борьбе нюл- тахли золото в весе до 72 кг досталось Виталию Русскину, в весовой категории свыше 72 кг победу одержал Валентин Тэвлин.