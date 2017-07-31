НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В борьбе за Кубок Минска хоккейный клуб «Югра» завоевал «бронзу»

31.07.2017 19:36

В матче за третье место спортсмены обыграли хозяев турнира команду «Юность-Минск» со счётом 4:1. Авторами голов стали Евгений Скачков, Антон Королёв, Антон Курьянов и Вели-Матти Савинайнен. 

Вратарь Илья Проскуряков стал лучшим голкипером, а наш нападающий Антон Королёв признан вторым по результативности.

В Ханты-Мансийске игроки продолжат готовиться к новому сезону КХЛ. А уже через две недели «Югра» отправится в Омск, где пройдёт турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. Югорчане сразятся с хоккеистами «Авангарда», «Барыса», «Автомобилиста» и «Амура».

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