Сургутские водоемы содержат много железа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 09:57

Вода не соответствует санитарно-химическим показателям.

Фото: dnevniki.ykt.ru

В июне и июле специалисты взяли 21 пробу из рек Обь, Черная и Сайма, протоки Бардыковка и Боровая, а также из Сургутского водохранилища ГРЭС – 1. По результатам лабораторных испытаний, отмечаются превышения по содержанию железа и химическому потреблению кислорода. Это значит, что в воде содержится много органических веществ - останки животных, погибшие растения.

Между тем, по микробиологическим показателям вода соответствует санитарным требованиям.

Ежегодно в самый теплый период летнего сезона проводятся исследования проб воды открытых водоемов и на особо опасные инфекции, в частности, холеру. Все результаты удовлетворяют требованиям гигиеническим нормативам.

В весенне-летний период регистрируется заболеваемость энтеровирусной инфекции, так с июня месяца в городе Сургуте отмечается регистрация заболеваемости среди детей.

Энтеровирусная инфекция - повсеместно распространенное заболевание с многообразностью клинических проявлений: от конъюнктивита, ОРВИ и кишечной инфекции до менингита. Источником инфекции при энтеровирусной инфекции являются люди: больные и вирусоносители. Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, но максимальный до 21 дня.

Энтеровирусы широко распространены в окружающей среде (в воде открытых водоемов, почве) и отличаются высокой устойчивостью во внешней среде: длительно сохраняются в воде открытых водоемов, в воде плавательных бассейнов, в сточных водах, на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Поэтому, очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах, при заглатывании воды.