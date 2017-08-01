Лучшую вахту выбирали в «Сургутнефтегазе»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 10:36

В капитальном ремонте скважин с зарезкой боковых стволов применяется подъёмный агрегат, мощность которого потрясает - грузоподъемность сто тонн. Работающие на этом оборудовании профессионалы приняли участие в конкурсе акционерного общества.

Капитальный ремонт скважин с забуриванием боковых стволов – одна из современных технологий. Она повышает нефтеотдачу в 2,5 раза, уменьшает затраты компании. Но основное внимание как на производстве, так и на конкурсе уделяется безопасности людей, соблюдению технологических норм и правил.

Оценки складываются из трех показателей: учитывается скорость выполнения, качество и безопасность. Но прежде чем получить допуск подняться на агрегат, вахты садятся за парты. Ответить знатокам нужно на 20 вопросов.

По итогам конкурсов лучшей признана вахта бригады мастера по капитальному ремонту скважин Али Тавзиева из УКРСиПНП компании ОАО «Сургутнефтегаз».