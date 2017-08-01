Авария в Кондинском районе унесла жизнь ребенка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 10:49

Накануне вечером 37-летняя жительница п. Ягодный, двигаясь на автомобиле «Опель Зафира» по автодороге «Юг», нарушила ПДД.

Фото: 86.mvd.ru

Она не учла скорость движения транспортного средства, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Мальчики 2015 и 2016 годов рождения, а также 39-летний мужчина получили травмы. Впоследствии годовалый малыш скончался в центральной городской больнице г. Урая.

В ГИБДД по Кондинскому району говорят, что оба несовершеннолетних пассажира перевозились с использованием детского удерживающего устройства. Полицейские проводят проверку.