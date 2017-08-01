На тушение лесных пожаров в Югре дополнительно выделили 56 млн рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 12:23

Средства позволят обеспечить 300 летных часов авиационных работ.

Фото: lenta.com.ua

По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов на 1 августа, в лесах региона действует 24 пожара.

Возгорания зафиксированы не территории 5 лесничеств. Их общая площадь достигает 6000 га. В основном горят леса в Белоярском районе – их площадь 3,5 тысячи га. За сутки специалистами авиационной и наземной охраны лесов ликвидированы 4 пожара.

Также в Сургутском районе зафиксировано 5 пожаров общей площадью 1902 га.