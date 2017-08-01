НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Офисы врачей общей практики появятся в Сургуте в третьем квартале 2017 года

01.08.2017 13:05

Также подобные объекты откроются в Нижневартовске. 

Фото: dzhmao.ru

На покупку четырех нежилых помещений для подразделений медицинских организаций предусмотрено 100 млн рублей. По планам, офисы будут размещаться на первых этажах в новостройках. Прежде всего в плотно заселенных и динамично развивающихся районах.

Сейчас руководители поликлиник уточняют потребность в офисах врачей общей практики. После проработки вопроса, станет ясно, где именно откроются подобные объекты в следующем году.

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