Офисы врачей общей практики появятся в Сургуте в третьем квартале 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 13:05

Также подобные объекты откроются в Нижневартовске.

Фото: dzhmao.ru

На покупку четырех нежилых помещений для подразделений медицинских организаций предусмотрено 100 млн рублей. По планам, офисы будут размещаться на первых этажах в новостройках. Прежде всего в плотно заселенных и динамично развивающихся районах.

Сейчас руководители поликлиник уточняют потребность в офисах врачей общей практики. После проработки вопроса, станет ясно, где именно откроются подобные объекты в следующем году.