Офисы врачей общей практики появятся в Сургуте в третьем квартале 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.08.2017 13:05
Также подобные объекты откроются в Нижневартовске.
Фото: dzhmao.ru
На покупку четырех нежилых помещений для подразделений медицинских организаций предусмотрено 100 млн рублей. По планам, офисы будут размещаться на первых этажах в новостройках. Прежде всего в плотно заселенных и динамично развивающихся районах.
Сейчас руководители поликлиник уточняют потребность в офисах врачей общей практики. После проработки вопроса, станет ясно, где именно откроются подобные объекты в следующем году.