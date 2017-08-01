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Месячник по профилактике краевых патологий стартовал сегодня в Югре

01.08.2017 14:03

Туляремия, клещевой энцефалит, описторхоз и дифиллоботриоз – грозные заболевания, способные привести к инвалидности и даже смерти. Единственно верный способ защиты от них – это повышение информированности населения и меры профилактики на государственном и личном уровнях. 

Фото: komsdsad.ucoz.ru

Ханты-Мансийский автономный округ расположен в крупнейшем природном очаге биогельминтозов. Паразиты, провоцирующие развитие дифиллоботриоза и описторхоза, попадают в человеческий организм при употреблении недостаточно обработанной рыбы и рыбных продуктов: для дифиллоботриоза – это щука и ее икра, для описторхоза – большой отряд рыб карповой породы.

Хранителями туляремии в природе являются мыши, крысы, полевки, зайцы, ондатры и т.д. Они же служат источниками заражения для человека. А вот путей заражения несколько: через укусы комаров и клещей, через зараженную воду (ручей, озеро), через пищу, а также при обработке шкур животных.

О том, как защитить себя и своих близких от краевых патологий, жителям Сургута расскажут специалисты лечебно-профилактических учреждений города. Беседы и тематические семинары, оформление «Уголков здоровья» и раздача печатной продукции помогут сургутянам повысить свой уровень знаний по вопросам профилактики краевых заболеваний.

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