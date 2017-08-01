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В Сургутском районе восстанавливают мост через реку Айк-Ёган

01.08.2017 14:51

С 1981 года мост приобрёл статус стратегического объекта. Он связывает между собой несколько объектов нефтяных месторождений.

За 36 лет эксплуатации сооружение пришло в негодность. Бригаде из 15 строителей предстоит привести в порядок 600 квадратных метров сооружения. А ещё - произвести демонтаж старого дорожного покрытия и установить в воде реки специальные защитные конструкции.

Для работы специалисты используют только качественные материалы: железобетон, плиты и металлоконструкции. Поэтому ожидается, что гарантия мостового перехода составит 20 лет. А новое, по сути, сооружение на Ватьёганском месторождении появится уже осенью.

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