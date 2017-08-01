В Сургуте снова уничтожили крупную партию санкционных продуктов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 15:24

Под пресс попали яблоки, нектарин и салат весом более 1400 кг. Они были привезены из Польши и Испании, причем без соблюдения санитарных норм и ветеринарного контроля.

Фото: orchardo.ru

Всего с начала года в Югре ликвидировали две с половиной тонны импортной продукции. В основном находят запрещенные овощи и фрукты на базах и рынках Сургута.

Помимо уничтожения товара в отношении предпринимателей или юридических лиц, торгующих санкционными продуктами, возбуждается административное дело, рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.