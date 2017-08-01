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В Нефтеюганске обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

01.08.2017 17:51

 Они были обнаружены местным жителем в районе протоки «Акопас». Мужчина сразу же сообщил о находке в дежурную часть. 

Фото: 86.mvd.ru

Приехавшие полицейские оцепили место с боевыми снарядами - двумя ручными гранатами образцов 1933 и 1940 годов, а также корпусом от минного снаряда. Боеприпасы были покрыты небольшой коррозией, что не повлияло на их боевые качества, говорится в сообщении регионального ведомства.

На обезвреживание вызвали саперов ОМОН сургутского Управления Росгвардии. Они перевезли гранаты в безопасное место и подорвали их.

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