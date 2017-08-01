НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Общегородской субботник в Сургуте проведут 4 августа

01.08.2017 18:30

 В его рамках планируется убрать скошенную траву на улицах Республики, Гагарина и Энгельса.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо направить заявку в адрес управления по природопользованию и экологии по факсу 524-553, либо на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Общегородской субботник начнется в 16 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 524551, 524554. 

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