Общегородской субботник в Сургуте проведут 4 августа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 18:30

В его рамках планируется убрать скошенную траву на улицах Республики, Гагарина и Энгельса.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо направить заявку в адрес управления по природопользованию и экологии по факсу 524-553, либо на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Общегородской субботник начнется в 16 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 524551, 524554.