НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В 48 домах Югры капитальный ремонт завершен в полном объеме

01.08.2017 18:46

 Стоимость фактически выполненных работ превышает 700 миллионов рублей. 

Фото: volgasib.ru

По данным Югорского фонда капремонта, сезонные работы сейчас в самом разгаре – в порядок приводятся фасады, крыши, лифты, инженерные сети. Специальные комиссии ежедневно принимают объекты – уже отремонтированы около 400 конструктивных элементов.

Стоимость законтрактованных работ превысила 2 миллиарда рублей, что составляет около 70% от планов. По этому показателю наш регион занимает второе место в Уральском федеральном округе.

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