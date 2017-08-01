В 48 домах Югры капитальный ремонт завершен в полном объеме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 18:46

Стоимость фактически выполненных работ превышает 700 миллионов рублей.

Фото: volgasib.ru

По данным Югорского фонда капремонта, сезонные работы сейчас в самом разгаре – в порядок приводятся фасады, крыши, лифты, инженерные сети. Специальные комиссии ежедневно принимают объекты – уже отремонтированы около 400 конструктивных элементов.

Стоимость законтрактованных работ превысила 2 миллиарда рублей, что составляет около 70% от планов. По этому показателю наш регион занимает второе место в Уральском федеральном округе.