В 48 домах Югры капитальный ремонт завершен в полном объеме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.08.2017 18:46
Стоимость фактически выполненных работ превышает 700 миллионов рублей.
Фото: volgasib.ru
По данным Югорского фонда капремонта, сезонные работы сейчас в самом разгаре – в порядок приводятся фасады, крыши, лифты, инженерные сети. Специальные комиссии ежедневно принимают объекты – уже отремонтированы около 400 конструктивных элементов.
Стоимость законтрактованных работ превысила 2 миллиарда рублей, что составляет около 70% от планов. По этому показателю наш регион занимает второе место в Уральском федеральном округе.