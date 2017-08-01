Работающим пенсионерам индексируют пенсии с 1 августа 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 20:13

Корректировка будет носить беззаявительный характер.

Фото: vestinn.ru

Размер перерасчета зависит от размера зарплаты работающего пенсионера в 2016 году. Если пенсионер устроился работать только в текущем году, то перерасчет 2017 года его не коснется. Так же, как и в 2016 году индексация будет ограничена тремя пенсионными баллами.

«Для того, чтобы пенсионеру начислили за прошлый год 3 балла, заработная плата должна составлять (в 2016 году) 19,9 тысяч рублей в месяц. Впрочем, учитывая ограничение, даже если пенсионер зарабатывал больше, размер прибавки к пенсии не будет превышать стоимости пенсионного балла, умноженного на 3», - пояснили в пресс-службе ПФР по Югре.

Стоимость пенсионного балла в этом году равна 78,58 рублей (в 2016 году - 74,27 рублей). Таким образом максимальная прибавка к пенсии, в результате перерасчета, не превысит 235,74 рубля.

Рассчитывать на максимальное повышение могут только пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, как минимум, за три месяца до момента перерасчета. Для большинства работающих пенсионеров будет браться стоимость прошлогоднего балла (максимальная прибавка составить 222,81 рубль).