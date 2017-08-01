2 августа в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.08.2017 17:27

Об этом сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.

В течении суток в Сургуте ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 11-16 м/сек.

Горожанам рекомендуют обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения. Закрыть плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.