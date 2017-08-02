Сочи - самый популярный курорт среди россиян в стране

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.08.2017 12:33

Федеральное агентство по туризму вместе с туроператорами выяснило, какие же курортные направления в стране этим летом пользуются наибольшим спросом.

По итогам опроса выяснилось, что самыми популярными оказались Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Причем спрос на последний курорт существенно вырос по сравнению с прошлым годом. Как отмечает агентство, это связано с несколькими моментами: общим ростом туристического рынка, сокращением среднего чека на перелеты и перераспределением турпотока на российские курорты.