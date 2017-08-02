НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Бульвар четырех сезонов откроют в Сургуте

02.08.2017 13:30

 Торжественная церемония пройдет 6 августа на улице А. Усольцева, 25. 

С 16:00 для горожан будет работать несколько тематических площадок. На музыкальной – можно услышать джазовые и классические композиции в исполнении профессионального саксофониста, скрипача и опытного вокалиста. В это же время на танцевальной площадке можно будет посмотреть на зажигательные латиноамериканские танцы, а также самому выучить некоторые движения.

В творческом уголке известные сургутские художники из школы граффити «Гаражи» проведут мастер-класс по стрит-арту. Для детей также предусмотрена программа с аниматорами и аквагримом.

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