НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре завершился второй этап профилактической акции «Вода – безопасная территория»

02.08.2017 15:09

 В течение недели более 1000  человек принимали участие в мероприятиях, направленных на повышение безопасности населения у воды.

На территории Югры проверено 383  традиционных мест отдыха людей у водоемов, где с отдыхающими велась разъяснительная работа. Кроме того, беседы проводились с владельцами лодок, катеров и гидроциклов. За нарушение правил пользования маломерными судами составлено 74 административных протокола.

Спасатели неустанно призывают югорчан соблюдать правила безопасности у воды, не совершать бездумных действий при управлении маломерным судном и не оставлять детей без присмотра.

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