В Югре завершился второй этап профилактической акции «Вода – безопасная территория»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.08.2017 15:09

В течение недели более 1000 человек принимали участие в мероприятиях, направленных на повышение безопасности населения у воды.

На территории Югры проверено 383 традиционных мест отдыха людей у водоемов, где с отдыхающими велась разъяснительная работа. Кроме того, беседы проводились с владельцами лодок, катеров и гидроциклов. За нарушение правил пользования маломерными судами составлено 74 административных протокола.

Спасатели неустанно призывают югорчан соблюдать правила безопасности у воды, не совершать бездумных действий при управлении маломерным судном и не оставлять детей без присмотра.