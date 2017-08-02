НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На Сургутском хлебозаводе проводится проверка

02.08.2017 16:44

 Об этом сообщает администрация города. 

Следователи работают по официальному обращению местных властей. МУП «Сургутский хлебозавод» работает в штатном режиме, все его сотрудники находятся на своих местах, производственный процесс не остановлен. Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий производится в полном объеме, говорится в тексте. При этом причины проверки не называются.

«URA.RU» пишет, что на хлебозаводе работали полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОНа. В МВД и Росгвардии комментариев по этому поводу не дали. По неофициальным данным, силовики изымают документы.

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