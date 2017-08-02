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На дорогах Сургутского района установят комплексы фотовидеофиксации

02.08.2017 18:24

 Специальное стационарное оборудование позволяет выявлять нарушителей скоростного режима, фиксировать заезд за стоп-линию и проезд на «красный». 

Совместно с администрацией муниципалитета планируется приобрести один такой комплекс. Установят его у въезда в поселок Белый Яр - по словам полицейских именно там находится очаг повышенной аварийности. Если эффект будет положительный, нарушений и аварий станет меньше, то устанавливать видеокамеры будут и на других проблемных участках.

Эффект полицейские обычно фиксируют через пару месяцев. За это время «лихачи» уже успевают получить «письма счастья», заплатить штраф и стать дисциплинированнее.

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