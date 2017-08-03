НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На прошлой неделе в Сургуте угнали четыре автомобиля

03.08.2017 10:34

 Еще по одному такому факту произошло в Нижневартовске и Сургутском районе.

Фото: 86.mvd.ru 

Четыре неправомерных завладения удалось раскрыть.

С дворовой территории совершено 3 угона, с территории пляжа, организации и СТО – по одному. Злоумышленников привлекли «ВАЗ», «Ниссан», «МАН», «ИЖ». Как правило, они промышляли с 11 вечера до 6 утра. В четырех случаях машина была открыта, а ключи находились в замке зажигания.

Югорчанам советуют бережно относится к своему имуществу. Не оставлять транспорт открытым даже на несколько минут. 

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