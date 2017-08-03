Чиновники дали официальный комментарий насчет проверок на Сургутском хлебозаводе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.08.2017 13:42

Исполняющий обязанности главы Алексей Жердев провел срочное совещание, чтобы разъяснить ситуацию. По его словам, Администрация Сургута проводит ревизию дел в муниципальных предприятиях и в структурных подразделениях.

Несколько дней назад было направлено заявление в городское Управление МВД. 2 августа следователи провели выемку документов на Сургутском хлебозаводе, чтобы подтвердить или опровергнуть факты нарушений. Алексей Жердев добавил, что величина ущерба значительная. Если следователи докажут, что бюджетные средства потрачены не по назначению, их должны будут вернуть в казну.

К слову, МУП «Сургутский хлебозавод» работает в штатном режиме, выпуск хлеба и хлебобулочных изделий производится в полном объеме.